Бюджет Удмуртии на 2021 год принят в окончательном чтении

Депутаты Госсовета Удмуртии в окончательном чтении приняли бюджет региона на 2021 год Фото: Архив КП

15 декабря на очередной сессии Госсовета Удмуртии депутаты в окончательном чтении приняли бюджет региона на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.

Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия», доходы бюджета на следующий год составят 76,49 млрд руб., а расходы – 76,73 млрд руб. В итоге бюджет принят с дефицитом в 230,9 млн руб.

В ходе голосования 39 депутатов высказались за принятие бюджета и двое воздержались.

Отметим, что в по сравнению с первым чтением в бюджете есть изменения. Доходная часть увеличивалась на 10,56 млрд руб. Это произошло за счет уточнения размеров федеральных поступлений, а также налоговых и неналоговых доходов. Расходы к окончательному чтению также выросли – на 10,77 млрд руб., а дефицит увеличился на 207,3 млн руб.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- График закрытия детсадов на 2021 год подписан в Ижевске

- В Ижевск прибыли еще пять трамваев «Львенок»