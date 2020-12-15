Алкорейтинг: Удмуртия вошла в топ-3 самых пьющих регионов России

Фото: trezvros.ru
Удмуртия заняла 83-е место из 85 возможных в «Национальном рейтинге трезвости регионов - 2020». Чем больше цифра - тем больше потребление алкоголя в указанном субъекте РФ. Об этом сообщили независимые эксперты федерального проекта «Трезвая Россия».
Наш край обогнали только Чукотский автономный округ и Республика Коми, заняв 84-е и 85-е место соответственно. Пятерку антилидеров закрывают Сахалинская и Магаданская области.
Самыми трезвыми оказались регионы Северного Кавказа - Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика. Они возглавили 5 первых мест самых трезвых субъектов России.
Известно, что эксперты в качестве основы выделили шесть основных критериев оценки:
1. Число умерших от алкоголя;
2. Численность больных, которые состоят на учете с диагнозом алкоголизм или алкогольный психоз;
3. Число преступлений, которые совершили люди под алкоголем;
4. Региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта;
5. Число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции;
6. Количество дней и часов в регионе, в которые запрещена продажа алкогольной продукции.
Напомним, что еще в 2016 году Удмуртия занимала 65-е место из 85.
СПРАВКА
Рейтинги трезвости регионов Федерального проекта «Трезвая Россия» подготавливаются ежегодно с 2015 года и являются уникальным в своем роде независимым многолетним исследованием, зарекомендовавшим себя на многих, в том числе международных, экспертных площадках. Идею создания ежегодного «Рейтинга Трезвости Регионов» как вектора национального развития трезвой России поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
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