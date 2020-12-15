Алкорейтинг: Удмуртия вошла в топ-3 самых пьющих регионов России

Фото: trezvros.ru

Удмуртия заняла 83-е место из 85 возможных в «Национальном рейтинге трезвости регионов - 2020». Чем больше цифра - тем больше потребление алкоголя в указанном субъекте РФ. Об этом сообщили независимые эксперты федерального проекта «Трезвая Россия».

Наш край обогнали только Чукотский автономный округ и Республика Коми, заняв 84-е и 85-е место соответственно. Пятерку антилидеров закрывают Сахалинская и Магаданская области.

Самыми трезвыми оказались регионы Северного Кавказа - Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан, Кабардино-Балкарская Республика и Карачаево-Черкесская Республика. Они возглавили 5 первых мест самых трезвых субъектов России.

Известно, что эксперты в качестве основы выделили шесть основных критериев оценки:

1. Число умерших от алкоголя;

2. Численность больных, которые состоят на учете с диагнозом алкоголизм или алкогольный психоз;

3. Число преступлений, которые совершили люди под алкоголем;

4. Региональный объём всей проданной алкогольной продукции в литрах чистого спирта;

5. Число правонарушений, связанных с незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции;

6. Количество дней и часов в регионе, в которые запрещена продажа алкогольной продукции.

Напомним, что еще в 2016 году Удмуртия занимала 65-е место из 85.

СПРАВКА

Рейтинги трезвости регионов Федерального проекта «Трезвая Россия» подготавливаются ежегодно с 2015 года и являются уникальным в своем роде независимым многолетним исследованием, зарекомендовавшим себя на многих, в том числе международных, экспертных площадках. Идею создания ежегодного «Рейтинга Трезвости Регионов» как вектора национального развития трезвой России поддержал Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.

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