Спецучреждения Удмуртии проверят после трагедии в Башкирии

Пансионат был оборудован в доме в селе Ишбулдино Фото: pixabay.com

В ночь на 15 декабря в Башкортостане произошла трагедия: загорелся пансионат для пожилых людей, 11 человек погибли. Как сообщает прокуратура Удмуртии, в связи с этим происшествием в регионе организована проверка соблюдения требований пожарной безопасности. Она коснется специализированных учреждений для пенсионеров и инвалидов.

В ходе проверки особое внимание будут обращать на своевременность и полноту бюджетного финансирования учреждений. Также проверят, насколько уполномоченные органы соблюдают возложенные на них обязанности по предупреждению пожаров и прочих внештатных ситуаций. По всем нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ в Удмуртии превышен на 12,5%

- График закрытия детсадов на 2021 год подписан в Ижевске

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.