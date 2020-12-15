Глава Удмуртии не сделал 31 декабря выходным днем

Рабочее 31 декабря будет в Удмуртии

31 декабря в этом году в Удмуртии будет рабочим днем. Об этом сообщил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире.

- Ожидаемый вопрос – будет выходной или не будет. И ожидаемая новость – выходного дня не будет. я понял, как мы в прошлом году приняли это решение. И сколько было сообщений: «Что же вы наделали, куда нам вести ребенка в детский сад?», потому что компании продолжали работать. У нас очень много праздничных и выходных дней. И возможность отдохнуть в январе будет прекрасная, - заявил Бречалов.

По его словам, к нему обратились руководители заводов, а также заводчане, которые работают оба в семье, не делать 31 декабря выходным днем. Поэтому и было принято такое решение.