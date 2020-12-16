Брат за брата: семейные разборки в Удмуртии закончились убийством

Брат убил брата за то, что тот убил третьего брата. Фото: pixabay.com

В Удмуртии 43-летнего жителя Можгинского района признали виновным в убийстве человека. Как сообщает пресс-служба Следственного отдела СК по Удмуртии, летом этого года мужчина вместе со своим братом распивали алкоголь в своем доме.

Но что-то пошло не так. Осужденный напомнил брату, что тот в 2001 году убил их третьего брата. Разгорелась ссора. В порыве гнева он избил лежащего на диване старшего брата, несколько раз ударил его табуретом по голове.

- Затем он выволок брата за ноги во двор дома, где в конфликт вмешалась их 79-летняя мать. Обвиняемый и ей нанес несколько ударов, - говорится в сообщении.

На крики бабушки во двор забежала соседка. Она вызвала медиков. Те оказали помощь пожилой женщине и доставили избитого мужчину в больницу. Но тот не выжил.

Мужчину арестовали. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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