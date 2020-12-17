По инициативе школьниц Столичному лицею Ижевска присвоили имя Евгения Кунгурцева

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16 декабря в Столичном лицее открыли мемориальную доску, посвященную дважды герою Советского Союза Евгению Кунгурцеву. Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.

Инициативу по установке таблички проявили старшеклассницы. Девушки решили, что школа должна носить имя Евгения Кунгурцева, ведь в 2012 году в его честь назвали первую улицу в микрорайоне. В марте 2020 они защитили проект на заседании Комиссии содействия охране памятников истории и культуры, наименованию и переименованию улиц, переулков и остановочных пунктов в Администрации Ижевска. В ноябре школе присвоили имя Евгения Кунгурцева по распоряжению правительства республики.

— Евгений Кунгурцев - тот человек, которым мы гордимся. Участник Великой Отечественной войны, героический летчик, защищавший свою страну от огромной беды. Начинание учениц Столичного лицея, их желание увековечить память Героя поддержали родители, педагоги образовательной организации, родственники Евгения Кунгурцева. И теперь на здании образовательной организации установлена памятная доска. Это инициатива общественности, обычных горожан, и тем она ценнее. Теперь ваша задача - хранить это имя, создать в школе музейную экспозицию, проводить мероприятия, чтобы о летчике Кунгурцеве знали как можно больше людей, — прокомментировал во время открытия мемориальной доски заместитель главы администрации Ижевска по социальной политике Дмитрий Чистяков.

СПРАВКА

Евгений Максимович Кунгурцев родился в Ижевске 3 октября 1921 года.

Окончил 1-й курс Воткинского машиностроительного техникума и Воткинский аэроклуб в 1940. Также окончил Балашовскую военную авиационную школу пилотов в 1942 году.

Начал воевать на фронте в феврале 1943, участвовал в сражениях на Ленинградском и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал во многих операциях, в том числе в прорыве блокады Ленинграда.

Дважды получил звание «Герой Советского Союза» за то, что совершил 176 боевых вылетов в октябрю 1944, сбил лично и в группе 6 самолетов фашистов. К середине февраля совершил уже 210 боевых вылетов, нанес противнику значительный урон. Попал в плен в марте 1945, при этом был тяжело ранен. Евгений Кунгурцев бежал. 19 апреля 1945 года получил медаль «Золотая звезда». После окончания Великой Отечественной войны продолжил службу. Скончался в 78 лет в 2000 году.

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