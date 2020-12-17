Мужчина в Удмуртии погиб из-за пожара

Фото: Дмитрий Солодянкин

В Шарканском районе Удмуртии погиб 63-летний мужчина во время пожара. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

По предварительным данным, возгорание произошло в одном из домов деревни Заречный Вишур 15 декабря около 16:00. Погибший жил один, нигде не работал, употреблял спиртные напитки. Предварительная версия следствия — неосторожное обращение с огнем при курении в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас следователь принимает меры для установки обстоятельств дела. Уже осмотрели место происшествия. Назначены судебно-медицинская и пожарно-технические экспертизы. Идут опросы соседей и родственников мужчины.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Брат за брата: семейные разборки в Удмуртии закончились убийством

В Удмуртии изъяли 2,5 тысячи литров «плохого» алкоголя

Пьяная жительница Удмуртии сбила пешехода и скрылась с места ДТП