Четыре женщины скончались от коронавируса на 17 декабря

В Удмуртии выявили 212 новых случаев коронавируса Фото: Амир Закиров

На 17 декабря в Удмуртии выявили 212 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает в своих соцсетях оперштаб региона.

169 человек выздоровели, четыре женщины умерли. Им было 36, 70, 86 и 88 лет.

2435 больных находятся в удовлетворительном состоянии, 758 в состоянии средней степени тяжести, 181 в тяжелом состоянии.

Диагноз подтвердился у 83 жителей Ижевска, 15 жителей Красногорского района, 12 жителей Воткинска, 11 жителей Можги, 10 жителей Увинского района, восьми жителей Шарканского района, восьми жителей Балезинского района, семи жителей Глазова, шести жителей Сарапула, шести жителей Якшур-Бодьинского района, шести жителей Ярского района, шести жителей Камбарского района, пяти жителей Игринского района, пяти жителей Малопургинского района, четырех жителей Алнашского района. По три жителя заболели в Сарапульском, Можгинском, Киясовском и Кезском районах, по два — в Граховском и Завьяловском районах, по одному — Каракулинском, Глазовском, Вавожском и Селтинском районах.

Всего за весь период выявили 16 870 случаев коронавируса, скончался 281 пациент, выздоровели 13 215 человек. За все время пандемии в Удмуртии провели 698 381 исследований, из них 2 922 за последние сутки.

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