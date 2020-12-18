Рейды по соблюдению масочного режима проходят в Удмуртии Фото: pixabay.com

Сотрудники полиции и управления Роспотребнадзора по Удмуртии провели с октября по 17 декабря 129 рейдов по соблюдению масочного режима. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

На данный момент проверили на ношение масок общественный транспорт (309 единиц), объекты торговли и общепита (1050 точек).

По выявленным нарушениям составили более двух тысяч протоколов об административном нарушении. Материалы направили в суды на рассмотрение.

– За невыполнение противоэпидемических мероприятий при угрозе распространения заболевания, предоставляющего опасность для окружающих, согласно ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ предусмотрен штраф на граждан от 15000 до 40000 рублей, – говорится в сообщении.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Еще 211 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Удмуртии

Сайт для обучения национальному языку и литературе появится в Удмуртии