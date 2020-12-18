Ижевчанина приговорили к сроку в колонии за убийство сожительницы

Он несколько раз ударил женщину ножом
Фото: pixabay.com
46-летнему жителю Ижевска вынесли приговор за убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.
Следствие установило, что мужчина проживал с 37-летней потерпевшей около двух лет. Между ними происходили конфликты на бытовой почве, и в сентябре 2019 года пара проживала отдельно.
16 ноября прошлого года ижевчанин решил пригласить женщину на свой день рождения. На лестничной площадке он увидел, как к ней пришли знакомые. Мужчина ворвался в квартиру и нанес потерпевшей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте.
Ижевчанина приговорили к 9 годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.
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