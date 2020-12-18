Ижевчанина приговорили к сроку в колонии за убийство сожительницы

Он несколько раз ударил женщину ножом Фото: pixabay.com

46-летнему жителю Ижевска вынесли приговор за убийство бывшей сожительницы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии.

Следствие установило, что мужчина проживал с 37-летней потерпевшей около двух лет. Между ними происходили конфликты на бытовой почве, и в сентябре 2019 года пара проживала отдельно.

16 ноября прошлого года ижевчанин решил пригласить женщину на свой день рождения. На лестничной площадке он увидел, как к ней пришли знакомые. Мужчина ворвался в квартиру и нанес потерпевшей несколько ударов ножом. Женщина скончалась на месте.

Ижевчанина приговорили к 9 годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Карманного вора задержали в Ижевске

Жителя Удмуртии осудили за разбой

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.