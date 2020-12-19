289 млн рублей выделят на реконструкцию трех крупных объектов водоснабжения в Удмуртии

В следующем году вода станет чище Фото: Амир Закиров

В 2021 году в Удмуртии реализуют программу «Чистая вода». По нему реконструируют несколько объектов водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

– Министерство строительства РФ одобрило заявку Удмуртии о включении в список мероприятий программы «Чистая вода» на 2021 год трёх объектов Удмуртской Республики в Можге, поселке Новом и в Ижевске. Всего из федерального бюджета на эти цели будет выделено 234 млн руб. Региональное софинансирование составит около 55 млн рублей, – уточнил председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов.

Министр строительства республики Дмитрий Сурнин отметил, что в поселке Новый построят комплекс водоочистки, отладят водоснабжение в Можге и модернизируют сооружения повторного использования промывных вод скорых фильтров на станции подготовки воды «Кама-Ижевск».

Также в течение 2022–2025 гг. планируют построить и отремонтировать системы водоснабжения в п. Балезино, г. Камбарка, с. Камское, с. Кама, п. Кез, закольцевать водопроводные сети в с. Октябрьский Завьяловского района. На эти мероприятия выделят более 400 млн рублей, в том числе из федерального бюджета.

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