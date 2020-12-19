Колбаса подорожала, а гречка – нет: в Удмуртии проводят мониторинги цен Фото: Амир Закиров

Вчера, 18 декабря, состоялось первое заседание Координационного совета по контролю цен на товары первой необходимости под председательством премьер-министра Удмуртии Ярослава Семенова.

– Цель нашего совета – еженедельно сверять поступающую из разных источников информацию по росту цен и принимать оперативные меры по пресечению этих фактов, – пояснил председатель правительства. – Поэтому все сведения о нарушениях, необоснованном росте цен, передаются коллегам их контрольно-надзорных органов.

Министр промышленности и торговли Виктор Лашкарев отметил также, что мониторинги будут продолжаться.

На 15 декабря зафиксировали, что в сетевых магазинах произошел небольшой рост цен на соль, пшено, рис, колбасу п/к, колбасу сырокопченую, огурцы, помидоры. Несетевые точки торговли повысили стоимость сахара, соли, муки, печенья, макаронных изделий, сыра, колбасы, маргарина, рыбных консервов, яиц куриных и картофеля. Рост цен составил примерно 5%.

Прежние цены остались на гречневую и овсяную крупу, чай, сгущенное молоко, хлебобулочные изделия, куры, сосиски, молочную продукцию, яблоки, капусту, лук, морковь и питьевую воду.

Выезды проводятся еженедельно в 30-ти муниципальных образованиях Удмуртии.

Цены на некоторые непродовольственные продукты также выросли. Например, на спички, зубные щетки, салфетки, товары для новорожденных.

Обеспокоенные жители обращаются в ведомства по поводу роста цен.

– По итогам трех дней работы горячей линии поступило 22 звонка, из них 18 - по вопросу роста цен на яйцо куриное, сахар, масло, сыр и в целом по ценовой ситуации. Самое большое негодование у жителей республики (30% от всех обращений) вызвал рост цен на яйцо. По результатам приема звонков на горячую линию Министерством направлено письмо в УФАС по Удмуртской Республике для принятия мер реагирования, предусмотренных законодательствома, – рассказал Виктор Лашкарев.

Если вы увидели рост цен на какой либо-продукт, то можете обратиться по номерам горячей линии:

- Горячая линия партийного проекта «Народный контроль» 8 (3412) 232-800

- Горячая линия Минпромторга УР 8 (3412) 222-694 (доб. 1)

Время работы обеих линий: ежедневно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

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