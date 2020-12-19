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Новый дорожный знак появится у Дворца пионеров в Ижевске

Его установят до 31 января
Анастасия Михайлова
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Новый дорожный знак появится у Дворца пионеров в Ижевске

Новый дорожный знак появится у Дворца пионеров в Ижевске

Фото: Архив КП

Дорожный знак «Остановка запрещена» с табличкой «Работает эвакуатор» установят в Ижевске. Такое постановление разместили на сайте администрации города.

Новый знак разместят вдоль проезда от ул. Милиционная до здания Дворца пионеров. Парковаться нельзя будет с 21:00 до 7:00. Установить новый знак планируется до 31 января следующего года.

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