Незамеченным срубить елку к Новому году не удастся: в Удмуртии проверяют транспорт и леса Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Сотрудники министерства природы Удмуртии и правоохранительные органы патрулируют леса и проверяют транспортные средства. Так они проверяют законность вырубки и транспортировки деревьев. Как сообщила пресс-служба правительства республики, с 16 ноября провели уже 515 рейдов.

За месяц выявили 20 случаев незаконных рубок леса и пять – заготовки новогодних елей. Ущерб составил более 1,6 млн рублей. Материалы переданы на рассмотрение в правоохранительные органы.

– Для граждан размер административного штрафа составит от 4 до 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – от 40 до 50 тысяч рублей, для юридических лиц – от 300 до 500 тысяч рублей. Если сумма ущерба составит более 5 тысяч рублей, то в отношении виновного лица наступает уголовная ответственность, – отметил Денис Удалов, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Также за это время осмотрели 537 единиц транспорта. 10 из них перевозили древесину без документов. За подобное нарушение накладывают штраф от 30 до 700 тысяч рублей.

Усиленная охрана хвойных деревьев продлится до 1 января следующего года.

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