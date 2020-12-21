Студентка из Удмуртии стала серебряным призером всероссийского кубка по менеджменту "Управляй!"

Фото: vk.com/udmurt_gov

Студентка из Удмуртии, Татьяна Вуколова, стала серебряным призером всероссийского кубка по менеджменту "Управляй!". Конкурс реализуют в рамках нацпроекта "Образование", инициированного президентом России. Об этом сообщают в соцсетях пресс-службы главы и правительства Удмуртии.

С помощью специального бизнес-симулятора участники пробовали себя в роли руководителей виртуальной компании в условиях, приближенных к реальным.

В рамках проекта участники могут получить приглашение на стажировку или на работу от ведущих компаний страны. А еще у каждого есть возможность стать участником национального этапа международного чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge*.

157 из 1 165 участников, стали финалистами конкурса. А на отборочный этап подали 120 632 заявки.

*глобал менеджмент челлендж