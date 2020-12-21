Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Стоимость новогоднего салата оливье в Удмуртии составит 302 рубля

В основном цены растут на сахар и куриное яйцо
Лада Иванова
КомментироватьОставить комментарий
В основном цены растут на сахар и куриное яйцо

В основном цены растут на сахар и куриное яйцо

Фото: Архив КП

В ходе рейдов по торговым точкам выявлены факты роста цен на сахар. Кроме того, от жителей Удмуртии поступило около 20 обращений на горячие линии министерства. Большая часть обращений связана с ростом цен на куриное яйцо. Об этом говорит в своих соцсетях Ярослав Семенов, председатель правительства республики.

Стоимость новогоднего салата оливье в Удмуртии составит 302,3 рубля, а в среднем по нашему федеральному округу это блюдо обойдется в 340 рублей. Цену салата на 6 человек посчитал Минпромторг Удмуртии, опираясь на стоимость продуктов в одной из популярных торговых сетей.

Все факты завышения стоимости продуктов уже переданы в УФАС по Удмуртской Республике для принятия мер.