фото: vk.com/a.brechalov

Завершился региональный этап фестиваля «Театральное Приволжье» в Удмуртии. Организаторы приняли 82 видеозаявки от 65 коллективов со всей Республики - это 58 детских и 24 молодежных спектакля. Об этом в своих соцсетях сообщает глава республики Александр Бречалов.

В конкурсе приняли участие пять инклюзивных театров из Ижевска: театр «Надежда» и творческая студия «Говорящие сердцем», инклюзивная группа театра «Птица», театр «Точка» из Сарапула и экспериментальная театр-студия «Золотой ключик» из Воткинска представят Удмуртию на окружном этапе фестиваля «Театральное Приволжье 2021!»

- В прошлом году мы получили право провести ключевые мероприятия фестиваля в республике, значит все постановки финалистов, торжественная церемония закрытия и подведение итогов пройдут в марте в Ижевске, - пишет глава Удмуртии.

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