Девять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем году
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
В следующем году продолжится реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в Ижевске отремонтируют девять участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.
– В 2021 году планируем отремонтировать 9 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 6,7 км, – сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – На всех этих участков будут сделаны и тротуары, на ряде объектов – с обеих сторон от дороги. Протяженность тротуаров под ремонт – 8,1 км.
Список объектов согласовали с Общественной палатой Ижевска. В него вошли:
- ул. Ворошилова, от ул. Автозаводская до ул. 9-е Января;
- ул. Нижняя, от ул. Кирова до ул. 7-я Подлесная;
- ул. М. Горького, от ул. Бородина до ул. Ленина;
- ул. Красная, от ул. Советская до ул. Ленина;
- ул. Ленина, от ул. М. Горького до ул. Красная;
- ул. Восточная, от ул. Промышленная до ул. Краева;
- ул. Революционная, от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Чугуевского;
- ул. Совхозная;
- пер. Спартаковский.
Всего по проекту отремонтируют 55,17 км дорог республики.
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