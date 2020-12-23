Девять участков дорог Ижевска отремонтируют в следующем году Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В следующем году продолжится реализация проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». По нему в Ижевске отремонтируют девять участков дорог. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства Удмуртии.

– В 2021 году планируем отремонтировать 9 участков автомобильных дорог, общей протяженностью 6,7 км, – сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев. – На всех этих участков будут сделаны и тротуары, на ряде объектов – с обеих сторон от дороги. Протяженность тротуаров под ремонт – 8,1 км.

Список объектов согласовали с Общественной палатой Ижевска. В него вошли:

- ул. Ворошилова, от ул. Автозаводская до ул. 9-е Января;

- ул. Нижняя, от ул. Кирова до ул. 7-я Подлесная;

- ул. М. Горького, от ул. Бородина до ул. Ленина;

- ул. Красная, от ул. Советская до ул. Ленина;

- ул. Ленина, от ул. М. Горького до ул. Красная;

- ул. Восточная, от ул. Промышленная до ул. Краева;

- ул. Революционная, от ул. 40 лет ВЛКСМ до ул. Чугуевского;

- ул. Совхозная;

- пер. Спартаковский.

Всего по проекту отремонтируют 55,17 км дорог республики.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Все 16 трамваев «Львенок» пустят на маршрут 22 декабря в Ижевске

Спасатели вывели из леса двух пенсионерок в Удмуртии