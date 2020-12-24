24 декабря Александр Бречалов подписал распоряжение, в котором 26 декабря объявлено рабочим днем в Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.Информация касается лиц, которые замещают государственные должности, а также должности государственной гражданской службы и ряд других.Кроме того, руководителям органов местного самоуправления муниципальных образований, а также организаций, расположенных на территории республики, рекомендуется сделать 26 декабря рабочим днем, при этом предоставить 31 декабря днем отдыха.Напомним, что сегодня глава республики сообщил, что 31 декабря будет выходным днем в Удмуртии.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- В 2021 году предпринимателей Удмуртии ждут изменения- Закрыли группу и предлагали денежные призы: несколько крупных сообществ Ижевска взломали за один день