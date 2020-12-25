Доброе утро, любимый город! Пока вы планируете, как провести выходные, «Комсомолка» расскажет о погоде в Ижевске на день.Сегодня пятница, 25 декабря. По данным синоптиков Удмуртского гидрометцентра, днем столбик термометра не поднимется выше -11...-9°С. Ожидается небольшой снег. Ветер южный, со скоростью 3-8 м/с.Ночью температура немного упадет - до -14...-12°С. Сохранится облачность, ветер продолжит дуть с той же скоростью и направлением.Внимание! Местами на дорогах гололедица, будьте осторожны.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- С 1 января между Ижевском и Игрой начнут курсировать пригородные поезда- Есть вопрос: где в Ижевске появятся площадки для выгула собак?Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.