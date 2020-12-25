Житель поселка Ува осужден за заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.Известно, что вечером 27 июня 2020 года подсудимый был пьян. В нетрезвом состоянии он позвонил по номеру экстренных служб 112 и «в грубой нецензурной форме» сообщил о своем намерении взорвать станцию в селе Чистотем Увинского района. Оперативно-следственная группа незамедлительно выехала в указанное место.Однако в ходе проверки было установлено, что сообщение было ложным. Мужчина был вычислен и задержан в тот же вечер.Суд вынес приговор: 1 год и 8 месяцев ограничения свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Задушили и сожгли: троих жителей Удмуртии обвиняют в убийстве молодой девушки- Водитель автобуса зажал пенсионерку в дверях и протащил по дороге в Удмуртии- Водитель автобуса сбил женщину на пешеходном переходе в ИжевскеСледите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.