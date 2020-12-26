В Ижевске разыскивают Ардашеву Алину Алексеевну 2005 года рождения. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Регион 18» в социальных сетях.Девочка самовольно покинула территорию Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних на ул. Софьи Ковалевской и ушла в неизвестном направлении. Она могла быть без верхней одежды.Если вы что-то знаете о местонахождении Алины, просьба сообщить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102) или по телефону поисково-спасательного отряда 89511952971.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Время работы ресторанов продлили в Удмуртии15 семей получат помощь в рамках благотворительного проекта «Передышка»Прокуратура проведет проверку в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Удмуртии