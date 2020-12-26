Полицейские задержали 16-летнего ранее судимого подростка, которого подозревают в совершении кражи из торгового павильона. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по городу Ижевску.Подросток за пару часов до открытия торгового павильона разбил окно, проник в помещение и похитил ноутбук и 17 тысяч рублей из кассы. Когда сотрудники пришли на работу, они обнаружили пропажу.Сейчас имущество ищут. Подросток уже состоял на учете по месту жительства за совершение противоправных деяний. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение»).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:ТОП-7 фотографий спасателей во время пожаровВремя работы ресторанов продлили в УдмуртииТри незаконных казино закрыли в Удмуртии