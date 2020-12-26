27 декабря ночью и днем местами по Удмуртии ожидается сильный снег. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.Жителям рекомендуется следить за новостями, не оставлять без присмотра включенные печи и обогреватели, следить за исправностью электроприборов. От поездок лучше воздержаться. При необходимости пользуйтесь общественным транспортом. Автомобиль стоит укомплектовать тросом и лопатой. Также нужно подготовить автономные источники питания для обеспечения хозяйства электричеством.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Время работы ресторанов продлили в УдмуртииПодростка задержали в Ижевске по подозрению в кражеПрокуратура проведет проверку в одном из домов-интернатов для престарелых и инвалидов в Удмуртии