Еще 218 человек заболели коронавирусом в Удмуртии. Эти данные приводит республиканский оперштаб, который отмечает, что 75 человек из заразившихся - ижевчане. Также в числе заболевших – жители Можги, Глазова, Сарапула, Воткинска и районов.Всего к утру 27 декабря в регионе зарегистрирован 18 981 подтвержденный случай ковида. 294 человека погибли. Более 15 тысяч человек выздоровели, в том числе 201 человек - к утру воскресенья.Всего проведено более 730 тысяч исследований на ковид, в том числе 3703 в минувшие сутки.