В Глазове неоднократно судимый 48-летний местный житель убил двух человек. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.В ночь с 21 на 22 октября 2020 года обвиняемый употреблял спиртное в гостях у 62-летней женщины и ее 41-летнего сына. Между хозяйкой и обвиняемым произошел конфликт, и мужчина нанес ей побои. Сын вступился за мать, но мужчина ударил его ножом в шею. Тот скончался на месте. Мать сказала, что сообщит об этом в полицию. Тогда мужчина ударил ножом ее. Женщина умерла.Возбуждено уголовное дело по п. п. «а», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с целью скрыть другое преступление).Дело будет направлено в Верховный суд Удмуртии с обвинительным заключением. Мужчине грозит от восьми до 20 лет лишения свободы или пожизненное лишение свободы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Мать в Удмуртии не выделила детям доли в жилье, купленном на маткапиталДве школы и три детских сада закрыли в Удмуртии из-за ОРВИВ Ижевске двое детей оказались под колесами автомобилей