Доброе утро, любимый город! На календаре 30 декабря, а это значит, что уже завтра мы проснемся в ожидании чуда и Нового года. Ну а сегодня заряжаем вас предновогодним настроением и рассказываем погоду на предпоследний день этого года.По данным «Яндекс. Погода» днем 30 декабря температура воздуха будет составлять −17°…−13°. Будет идти снег, солнце нас не порадует. Ветер южный, 2-3 м/c.К ночи потеплеет, столбик термометра будет держаться на отметке −13°…−11°. Также будет идти снег, влажность составит 89%.К тому же сегодня ночью будет полнолуние.