В Удмуртии с 30 декабря открыта ледовая переправа через реку Кама. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Удмуртии.Переправа соединяет город Сарапул и населенный пункт Ершовка. Грузоподъемность — 6 тонн.Автомобилистов призывают быть осторожными.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- 27 автомобилей скорой помощи отправят в регионы Удмуртии- Участок на улице Ленина в Ижевске планируют реконструировать в 2021 году- В новогоднюю ночь ограничат движение по улице Милиционная в Ижевске- Скульптуры батыров появятся на въезде в Глазовский район Удмуртии