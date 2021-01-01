К утру 1 января в Удмуртии зарегистрировано 219 новых случаев ковида. Такие данные приводит республиканский оперштаб. При этом 86 случаев отмечено в Ижевске, 22 – в Воткинске, 19 – в Можге.Также диагноз подтвердился у жителей Глазова, Сарапула, районов Удмуртии. Отметим, что в шести муниципальных образованиях ковид не был зафиксирован вообще, сообщает оперштаб.Всего на 1 января зарегистрировано 20073 лабораторно подтвержденных случая ковида. 16 214 человек вылечились, в том числе 210 к утру сегодняшнего дня.