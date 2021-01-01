В нашем регионе за минувшие сутки коронавирусом заразились еще 219 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 1 января выздоровели и были выписаны 210 человек. Летальных случаев нет.За весь период пандемии в Удмуртии выявлено 20 073 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 16 214 человека смогли победить болезнь. К сожалению, 300 пациентов скончались.За минувшие сутки проведено 2982 теста на выявление коронавируса. В общей сложности в Удмуртии уже провели 742 643 исследование на обнаружение этой инфекции.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск - 9 575Воткинск - 878Глазов - 1 052Можга - 959Сарапул - 681Завьяловский район - 1 109Алнашский район - 442Балезинский район - 306Вавожский район - 171Воткинский район - 235Глазовский район - 174Граховский район - 136Дебесский район - 143Игринский район - 389Камбарский район - 149Каракулинский район - 170Кезский район - 227Кизнерский район - 227Киясовский район - 140Красногорский район - 253Малопургинский район - 306Можгинский район - 238Сарапульский район - 228Селтинский район - 184Сюмсинский район - 154Увинский район - 505Шарканский район - 306Юкаменский район - 161Якшур-Бодьинский район - 261Ярский район - 171