За первые праздничные сутки, 1 января, в скорую помощь поступило 1 714 обращений. Из них на станцию скорой медпомощи Ижевска — 1 027. Об этом сообщается в группе оперштаба Удмуртии. На совещании по обеспечению общественной безопасности в новогодние праздники, вице-премьер Удмуртии Эльвира Пинчук сообщила: 4 человека пострадали от пиротехники, из них 2 детей. Одного мужчину госпитализировали. 3 человека обратились за помощью с переохлаждением и обморожением. За сутки произошло 4 ДТП. Пострадало 4 человека. Двух человек госпитализировали. Вице-премьер также отметила, что в системе здравоохранения Удмуртии усилили смены дежурного персонала, сформировали резерв лекарственных препаратов, усилили контроль за работой службы скорой медицинской помощи, травматологических пунктов и дежурных служб. Кстати! Минздрав республики ведет ежедневный мониторинг за количеством вызовов скорой помощи, обращением пациентов в мед. организации.