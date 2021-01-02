С 1 по 10 января в парке Космонавтов состоится фестиваль «Рождественские встречи – 2021». Об этом рассказывают в группе парка в соцсетях.2, 6, 10 января с 12.00 на территории дендропарка \\"Русский огород\\" пройдут соревнования \\"Новогодний Маскарад\\", каждый участник должен быть в новогоднем образе. 3, 5, 8 января с 12.00 на площадке у Русского дома запланирован зимний триатлон: морозный дартс, летающая варежка, меткий валенок. 4 января в 12.00 начнётся конкурс рисунков на снегу \\"Снежный пейзаж\\" для творческих команд. На площадке у Русского дома 7 января в 12.00 состоится конкурс снежных фигур «Весёлый снеговик»