За минувшие сутки по республике коронавирусом заразились еще 220 человек. Об этом сообщает оперштаб республики.На утро 2 января выздоровели и были выписаны 202 человека. Летальных случаев нет.За весь период пандемии в Удмуртии выявлено 20 293 подтвержденных случаев заболевания COVID-19. 16 416 человек выздоровели. К сожалению, 300 пациентов скончались.За минувшие сутки проведено 2842 теста на выявление коронавируса. В общей сложности в Удмуртии уже провели 745 485 исследований на обнаружение этой инфекции.Подробно рассказываем о статистике по регионам:Ижевск – 9 662Воткинск - 897Глазов - 1 059Можга - 981Сарапул - 686Завьяловский район - 1 124Алнашский район - 443Балезинский район - 306Вавожский район - 173Воткинский район - 235Глазовский район - 175Граховский район - 136Дебесский район - 144Игринский район - 389Камбарский район - 151Каракулинский район - 174Кезский район - 227Кизнерский район - 240Киясовский район - 142Красногорский район - 253Малопургинский район - 306Можгинский район - 241Сарапульский район - 232Селтинский район - 186Сюмсинский район - 154Увинский район - 516Шарканский район - 311Юкаменский район - 161Якшур-Бодьинский район - 267Ярский район – 171