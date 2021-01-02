Кадастровая палата Росреестра составила реестр сказочной недвижимости. Какую площадь занимают усадьбы Дедушек Морозов в России?В селе Шаркан, около 7 гектаров занимает территория с усадьбой Тол Бабая, у Кыш Бабая, имеется сказочный лес с загородным домом в 80 км от города Казани в селе Новый Кырлай на берегу реки Ия.Во владениях главного Деда Мороза страны десятки объектов и не только жилых, есть даже собственные здания отделений почты, куда дети со всей страны и мира пишут заветные письма. Масштабы родины Деда Мороза значительны – около 100 гектаровНедалеко от города Слюдянка в Иркутской области 18 гектаров земли отведено под строительство сибирского поместья Байкальского Деда Мороза.А еще около 4 гектаров в Ульяновской области занимает Резиденция мордовского Мороза по имени Якшамо-Атя.