За шесть месяцев 2020 года в Удмуртии зарегистрировалось 9122 самозанятых. Об этом пишут на сайте главы и правительства республики. По словам и.о. первого заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики Константина Сунцова больше всего самозанятых среди тех, кто оказывает бытовые и риэлторские услуги.Это количество превысило все изначальные прогнозы. Окончательные цифры по итогам 2020 года Министерство экономики УР назовет в январе.- Людей привлекает низкая ставка 4 и 6%, а также возможность легализовать свою деятельность и начать работать с крупными заказчиками, отстаивать права в суде, без лишних проблем получать нужные справки», — прокомментировал Константин Сунцов.