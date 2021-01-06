В Удмуртии в третий раз пройдет фестиваль технических видов спорта. В этом году он состоится 7 января на акватории Воткинского пруда. Болельщики и зрители смогут понаблюдать за происходящим с территории пляжа «Остров». Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.Участники мероприятия будут соревноваться в мастерстве управления картингом, багги и квадроциклами. Начало назначено на 11:00. Прийти и поддержать соревнующихся может любой желающий.Соревнования технических видов спорта проходят уже третий год подряд. В прошлом году болельщиков и любителей спорта собралось около 1000 человек.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- «Это не допинговый скандал»: в Удмуртии объяснили, почему юниоры снялись с соревнований по биатлону- Снегоход с тремя рыбаками провалился под лед в Удмуртии