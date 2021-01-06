5 января театр «Молодой человек» устроил благотворительные спектакли для семей, члены которых работают в ковид-центрах. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Ижевска.Два показа «Фантазёры. Огурцы» по рассказам Николая Носова провели для детей, чьи родители каждый день сражаются за жизни больных коронавирусом. Постановку увидели не только ребята всех возрастов, но и их бабушки и дедушки. Всего раздали 300 пригласительных билетов.— Это наша благодарность всем врачам, которые в это непростое время лечат жителей республики. Мы рады поделиться своим творчеством в ответ на их заботу и помощь, — поделилась директор театра Елена Столова.Медицинские работники были очень рады такой возможности провести время с семьей.— Сейчас сложилась такая ситуация, что дома, со своими семьями, мы бываем сейчас довольно редко. А сегодня у нас появилась хорошая возможность отдохнуть вместе с ребёнком в театре. Спасибо большое организаторам», — благодарит организаторов Лариса, сотрудница Республиканской клинической инфекционной больницы.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:- Старинная мечеть, татарские танцы и уникальные женские напевы: 3 причины побывать в Балезинском районе Удмуртии- Картинг, багги и квадроциклы: фестиваль технических видов спорта пройдет в Удмуртии