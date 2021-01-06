7 января православное население отмечает Рождение Христово. Комсомолка расскажет, где и во сколько в Ижевске пройдут праздничные рождественские богослужения.Михаило-Архангельский кафедральный соборПраздничные службы здесь проведет правящий архиерей, митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин.6 января,16:00 Всенощное бдение (Великое повечерие с литией);В ночь с 6 на 7 января в 23:00 начнется праздничная служба — Божественная литургия на праздник Рождества Христова;Службы продолжатся 7 января. Поздняя Божественная литургия начнется в 9:00. Продолжится празднование Великой вечерней на праздник Собора Божией Матери в 16:00.Собор Святой Троицы6 января в 16:00 в Соборе пройдет Исповедь и Всенощное бдение;В 23:00 начнется Исповедь, после чего, ровно в 00:00 начнется празднование литургией Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа.На 7 января с 09:30 начнутся также исповеди, часы, Божественная Литургия и Молебен;В 16:00 пройдет Великая вечерня и Утреня славословная.Собор святого благоверного князя Александра НевскогоСлужащий священник на праздничные дни здесь назначен протоиерей Вадим Тиминский.6 января в 16:00 здесь начнется Всенощное бдение (Великое повечерие с литией, утреня). В 22:30 начнется исповедь, после которой, в 23:30 состоятся Часы и Божественная Литургия;Празднование продолжится 7 января. С 8:30 утра в соборе начнутся Исповедь, Часы, Литургия и Молебен. А в 16:00 пройдет Великая вечерня на праздник Собора Божией Матери.Храм Святых Царственных МучениковВ рождественский сочельник в храме в 16:00 пройдет Всенощное бдение, 1-й Час, а затем Исповедь.В 23:00 начнется начнутся Исповедь и Часы, а затем, в ночь с 6 на 7 января, в 00:00 пройдет Литургия.7 января, в 9:00 пройдет Акафист Рождеству Христову, а в 16:00 Велика Вечерня, Утреня со славословием, 1-й Час и также Исповедь.Церковь Серафима Саровского06 января, в день Предпразднства Рождества Христова в 16.00 начнутся Всенощное бдение, 1-й час и Исповедь.В сам праздник, в ночь с 6 на 7 января, Часы и Божественная литургия начнутся в 00:00. В этот же день пройдут Часы и Божественная Литургия в 08:30, а затем в 16:00 Великая Вечерня, Утреня славословная и 1-й час.Храм св. Марины6 января Всенощное бдение в храме начнется в 15.00. Отметить Рождество 7 января можно будет в 8:00, когда начнется Литургия и Молебен.Церковь Успения Пресвятой БогородицыСлужащим и требным священником на праздничные дни назначен иерей Алексей Баширов.6 января в 16:00 начнутся Великое повечерие, Утреня, 1-й Час и Исповедь.В ночь с 6 на 7 января начнется в 23:00 Исповедь и в 00:00 3-й, 6-й часы, а также Литургия святого Иоанна Златоуста.7 января, в 9:00 пройдут также Исповедь, 3-й, 6-й часы, Литургия святого Иоанна Златоуста и приходской праздник. В 16:00 начнется 9-й час Вечерня, Утреня со славословием и 1-й час.Храм великомученника Георгия Победоносца6 января в 15.00 начнутся праздничное великое Повечерие, Лития и Утреня. В этот же день, в 23:00 состоится Исповедь.Праздничная литургия начнется в ночь с 6 на 7 января в 00:00, а в 12:00 пройдет Великая Вечерня. После этого, в 13:00 состоится рождественский праздник для детей прихода.