Лилия Васильева из Удмуртии дважды заняла второе место на Кубке Восточной Европы по лыжным гонкам. Об этом сообщается на сайте Федерации лыжных гонок России.Соревнования проходят с 4 по 7 января в Белоруссии, в центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи».4 января разыгрывались медали в спринте классическим стилем. Лилия Васильева стала второй среди женщин. Первое место ушло Анастасии Кирилловой из Белоруссии, а третье — Анастасии Москаленко из Новосибирской области. Среди мужчин первое место занял Антон Тимашов из Татарстана, второе — Андрей Краснов из Санкт-Петербурга, третье — Андрей Ларьков из Татарстана.5 января прошли индивидуальные гонки классическим стилем на пять и десять километров. Лилия Васильева вновь завоевала серебро, уступив Анастасии Кирилловой 12,1 секунды. Третье место вновь досталось Анастасии Москаленко.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Вернулся через 60 лет: в Тульской области нашли останки солдата из ИжевскаКакие космические явления готовит ижевчанам 2021 год?Юные спасатели, чемпионы и звезды федеральных каналов: ижевчане, которые отличились в 2020-м году