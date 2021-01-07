7 января в столице Удмуртии завершился чемпионат «Снайпер в варежках». Об этом сообщает пресс-служба Ижевска.Игра напоминает обычный «Снайпер». Только она проходит на снежной площадке, а игроки должны быть в варежках. Участники отмечают, что из-за этого участвовать в соревнованиях труднее.— В варежках, конечно, сложнее кидать мяч, но еще и от самого мяча многое зависит. Если мяч скользкий, тяжелый, то играть нелегко. Вот мы когда играли в районном этапе, то там мяч был лучше, удобнее было, — цитирует пресс-служба капитана команды «кАтлеты» из школы №90 Александра.С 3 по 6 января в городе прошли дворовые и районные этапы соревнований. В каждом районе определили победителя, и он поучаствовали в финальном этапе. Отмечается, что последний матч был напряженным: ни одна команда не хотела уступать. В итоге места распределились следующим образом:1 место – команда школы № 16.2 место - «Стремительный мяч» спортивной школы № 5;3 место - команда «кАтлеты» школы № 90;4 место - команда школы № 85;5 место - команда Комплексной спортивной школы ГТО.Надежда Бегишева, руководитель общественной организации «Мамы Удмуртии», отметила, что игра принципиально новая и ее аналогов нет в России. Депутат Гордумы Ижевска Станислав Широбоков пожелал ребятам классного настроения.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Поисково-спасательная служба, театр и ветлечебница: как работают люди разных профессий в Ижевске?Какие космические явления готовит ижевчанам 2021 год?Зимний каньон, студия удмуртского наряда и гостевой дом: что посетить в Можгинском районе Удмуртии?