Ижевская баскетбольная команда «Купол-Родники» сыграла вместе с «Буревестником» Ярославля на выездном матче и одержала победу. Об этом сообщили в официальном сообществе команды «ВКонтакте».Состав команды ижевских баскетболистов был усеченный: из-за болезней в заявку попали всего 8 игроков. По ходу матча «Родники» немного отставали, но в последней четверти набрали 10 очков и вышли вперед. «Буревестник» не сдался и смог отыграть отставание. К концу счет сравнялся. 79:79. Далее – овертайм.За пять минут «Буревестник» вышел вперед, но два трехочковых броска от нашего Алексея Вздыхалкина изменили исход игры.Матч завершился со счетом 90:92 в пользу «Родников». Самым результативным игроком оказался Евгений Фидий. Он набрал 29 очков.Следующий матч пройдет уже завтра, 10 января, в Москве. «Родники» встретятся со столичной «Руной».К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Лучше всех!»: юный ижевчанин поучаствовал в федеральном шоу22-ая в спринте: биатлонистка из Удмуртии выступила на Кубке мира