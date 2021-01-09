На утро 9 января выявили еще 190 новых случаев заболевания коронавирусом. Всего в Удмуртии с марта 2020 года зарегистрировали 21 732 случая новой инфекции.Расскажем о статистике по районам:Ижевск — 10 461Глазов — 1085Можга — 1048Сарапул — 747Завьяловский район — 1185Алнашский район — 486Балезинский район — 349Вавожский район — 194Воткинский район — 249Глазовский район — 176Граховский район — 146Дебесский район — 155Игринский район — 413Камбарский район — 163Каракулинский район — 179Кезский район — 232Кизнерский район — 247Киясовский район — 142Красногорский район — 263Малопургинский район — 326Можгинский район — 249Сарапульский район — 254Селтинский район — 199Сюмсинский район — 161Увинский район — 555Шарканский район — 318Юкаменский район — 184Якшур-Бодьинский район — 277Ярский район — 177