Онлайн-голосование по выбору победителя конкурса администрации Ижевска «Народный Дед Мороз» уже началось. Ижевчане могут выбрать лучшего волшебника.Для участия в конкурсе нужно было записать короткое видео и опубликовать его с хештегами #ИжДедМороз2021 и #НародныйДедМороз2021. Важное условие – участники поздравляли ижевчан с Новым годом в костюме Деда Мороза.Всего в конкурсе участвовало 28 новогодних волшебников. В финал вышли девять.Посмотреть на работы финалистов и выбрать победителей конкурса получится на сайте администрации города. Для этого нужно авторизоваться на портале госуслуг. Всего есть три номинации: «Самый добрый Дед Мороз», «Самый креативный Дед Мороз» и «Самый народный Дед Мороз». Голосование продлится до 17 января.Итоги конкурса подведут уже 19 января на закрытии X Ледового фестиваля ангелов и архангелов. Победители номинаций получат денежный приз – 25 тысяч рублей.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ледовый фестиваль ангелов и архангелов стартовал в Ижевске