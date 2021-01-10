Вчера, 9 января, на льду в Ижевске встретились два соседа по турнирной таблице: «Ижсталь» и пермский «Молот-Прикамье». Победу одержали «сталевары».В первый период команды сразу устремились к воротам. Было много бросков, но голы удалось забить только к концу первой двадцатиминутки. Максим Рогов и Даниил Конькин принесли два очка «Ижстали», а в последние секунды шайбу удалось забросить и «Молоту».Второй период также был непростым. Но Антон Кочуров («Ижсталь») добился еще одного очка в пользу своей команды. В третьем периоде «Молот» пытался наверстать, но сумел забросить только одну шайбу. «Сталевары» победили со счетом 3:2.– Хороша игра была. Тяжелая, – рассказал на пресс-конференции главный тренер ХК «Ижсталь» Альберт Логинов. – Ребятам было трудно, они выбились из игрового ритма. Сказался большой перерыв, во время которого подгрузили их немножко. Все-таки впереди еще два месяца игр. Думаю, дальше будет легче. Будем набирать форму за счет игр.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Ижевские баскетболисты одержали первую победу в этом годуМихаил Смагин: «Хоккей-на-валеночный турнир в Ижевске пройдет максимально безопасно»