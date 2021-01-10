Больше 30-ти лет семья Пешковых прожила в деревне Малая Итча в Удмуртии. Там они воспитали троих детей, вели хозяйство. Галина Пешкова трудилась фельдшером в медпункте. У супругов были свои хобби и уважение со стороны односельчан. Но вечером 4 января в их жизнь вмешался пожар.– Мы с мужем отдыхали, сын ушел с друзьями повидаться, – вспоминает Галина Пешкова. – И вдруг с крыши падает снег. Зимой такого быть не должно. Я решила проверить, в чем дело. Выхожу из комнаты, и вижу: из выходной двери дым валит. Открыла дверь, а там черный столб дыма.Галина сразу побежала к мужу. Тот выскочил из дома, а потом вернулся с фразой: «Собирай документы». Женщина успела собрать небольшой пакетик с частью документов и выбежала в домашней одежде: шубе и валенках.– Похоже, загорелась машина, – рассказывает Галина. – Муж открыл гараж, и увидел, что машина горит изнутри. Пожарные приехали только через час. Мы довольно далеко, да и дороги здесь плохие. Я им кричала: «Тушите больничку!»ФАП находится в одном доме с квартирой Пешковых, но его удалось спасти. Сейчас медпункт работает в прежнем режиме. Во время пожара его немного залило, но уже все просушили. Именно ФАП стал временным пристанищем для Пешковых. Сейчас супруги живут в маленькой комнатке медпункта.Последствия пожара доходят до Галины только сейчас. Даже в разговоре она не может сдержать эмоций.– Я пока не поняла, что произошло, – делится Галина Пешкова. – Я занималась творчеством. У меня была отведена целая комната для ткачества. Я шила костюмы народные. Вообще не могу говорить об этом (плачет). И все это сгорело. Два ткацких станка сгорело. Теперь я просто не могу туда заходить…Своих не бросаютСемью Пешковых в деревне поддерживают. Кто-то покупает продукты, кто-то помогает разбирать сгоревший дом, а кто-то – и словом.– К нам даже приезжал замминистра здравоохранения Сергей Стрижнев. Мне тепло на душе от того, что он не просто отговорился от нашего горя. Он мне теперь каждый вечер звонит, спрашивает о моем эмоциональном и физическом здоровье.Односельчане Пешковых уже начали собирать им деньги. Они попросили о помощи в социальных сетях в тайне от Галины. Первым перечислениям женщина очень удивилась.– Я сначала не понимала, что за деньги. Не ожидала такого. Теперь я знаю, что 33 года в этой деревне прожила не зря. Люди меня ценят. Нам не только дети, родственники, коллеги помогают, даже чужие.Пешковы могли уехать из деревни, но сейчас они планируют заново отстроить свои 33 года.– Низкий поклон всем, кто мне помогает! Некоторые перечисляют даже сто рублей. И я рада каждому, потому что это сопереживание. Я понимаю, что не одна. Некоторые удивляются, почему я не переезжаю в город. Как я их брошу? Я же их всех люблю.Если вы тоже захотите помочь семье Пешковых, то можете отправить любую сумму по номеру телефона: 89511942893 (на имя Галины Николаевны Пешковой).К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Михаил Смагин: «Хоккей-на-валеночный турнир в Ижевске пройдет максимально безопасно»Ледовый фестиваль ангелов и архангелов стартовал в Ижевске