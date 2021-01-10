Вчера «Комсомолка» писала о больших снегопадах и усилении ветра до 15 м/с. Сегодня ввели ограничения для междугородних пассажирских автобусов. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции МВД по Удмуртии.Ограничения ввели с 13:00 до улучшения погодных условий. На дорогах уже наблюдается плохая видимость, возможно образуются гололедица и снежные заносы.Госавтоинспекция МВД по Удмуртии рекомендует не выезжать за пределы населенных пунктов.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:«Сгорело все»: семья из Удмуртии лишилась дома в новогодние праздникиНе уступили пермскому «Молоту»: ижевские «сталевары» победили соседа по турнирной таблице