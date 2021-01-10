Сегодня, 10 января, из-за сильного снегопада произошли два ДТП. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии.В 13:02 на 32-ом километре трассы «Ижевск–Воткинск» столкнулись грузовой и легковой автомобили. По предварительным данным, водитель ВАЗ-2115 скончался на месте. Сотрудники МЧС вытащили погибшего из машины. Всего аварию ликвидировали три единицы техники и семь человек от МЧС России и поисково-спасательного отряда Воткинска.Еще одно ДТП произошло неподалеку от первого. Столкнулись четыре автомобиля. Пострадавших нет.Напомним, что из-за погодных условий в Удмуртии ограничили проезд междугородних автобусов с 13:00, и грузового транспорта – с 14:00.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:10 января в Удмуртии ожидается усиление ветра и большие снегопады