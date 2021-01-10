Из-за большого снегопада администрация города провела летучку с подрядчиками. Уже этой ночью на дороги Ижевска выедут 155 единиц техники, чтобы очистить город. Об этом сообщил глава Ижевска Олег Бекмеметьев в социальных сетях.Уборка дорог начнется с 20:00 и продлится до 7:00. По словам Олега Бекмеметьева, в первую очередь почистят магистральные дороги, по которым ходит общественный транспорт, подходы к детским садам и школам, а также к больницам.Глава города предупредил, что за все время техника успеет побывать не во всех уголках Ижевска. Очистка дорог продолжится и завтра. В отдаленных от центра микрорайонах, в первую очередь, почистят те улицы, по которым детей возят школьные автобусы. Управляющим компаниям многоквартирных домов уже отправили директиву на расчистку дворов.После снегопадов, подрядчики будут расширять дороги, интенсивно вывозить снег и чистить подходы к остановкам и пешеходным переходам.Олег Бекмеметьев также попросил ижевчан аккуратно вести себя на дорогах и убирать автомобили по просьбе управляющих компаний для расчистки снега.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два ДТП произошло в Удмуртии из-за снегопадаПогода в Ижевске на неделю: переменная облачность и небольшие снегопады