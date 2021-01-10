Сегодня днем, 10 января, в Удмуртии ввели ограничения для проезда междугородних автобусов и грузового транспорта из-за снегопада и сильного ветра. Сейчас меры безопасности сняли. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Удмуртии.По прогнозам синоптиков, ночью 10 января и утром 11-го снегопад продолжится. Для безопасности на дорогах будут дежурить сотрудники УГИБДД по Удмуртии.Всего на трассах Удмуртии были задействованы 428 человек и 363 единицы техники, из них предназначенные для очистки дорожного полотна 354 человека, 326 единиц техники.По информации пресс-службы МЧС Удмуртии, на данный момент заторов и пробок на дорогах нет.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Два ДТП произошло в Удмуртии из-за снегопадаОт центра к периферии: как будут расчищать Ижевск от снегопада?