Последнюю, четвертую стелу с изображением батыров установили на границе Глазовского района. Об этом сообщает глава района Вячеслав Сабреков на своей странице в социальных сетях.Па размерам, это самая крупная и единственная композиционная группа. Здесь изображены сразу три богатыря. Теперь они охраняют въезд на границе Балезинского и Глазовского района по Ижевскому тракту.– Батыры на границах с районами – это символические Донды и его старшие сыновья: Идна и Весья, которые по преданиям «пришли на гору Солдырь и стали строить города». Это защитники края, имена которых на тысячелетия вошли в народную память. Пусть богатыри несут вахту и охраняют нашу любимую Глазовскую землю, – сообщает глава района.К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:Погода в Ижевске на 13 января: -23 °С и небольшой ночной снег